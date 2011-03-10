У кочегара бібліотеки вилучено 5 запалів від гранат «Ф-1»

Харків. 10 березня. УНІАН. На Харківщині в селі Гороховатка у 46-річного кочегара місцевої бібліотеки правоохоронці вилучили 18 патронів калібру 7,62 мм та 5 запалів від гранат «Ф-1» часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, боєприпаси зберігалися в гаражі на території приватного домоволодіння чоловіка.

Крім цього, в райцентрі Великий Бурлук у 57-річного пенсіонера правоохоронці за місцем проживання вилучили 54 патрони, у тому числі 17 пістолетних патронів калібру 7,62 мм, 31 патрон калібру 5,6 мм та 6 патронів калібру 5,45 мм до автомата Калашнікова.

Вилучене направлено на дослідження. Місце та мета придбання встановлюються.