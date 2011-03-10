У Харкові із суботи подорожчає проїзд у міському електротранспорті

Харків. 10 березня. УНІАН. Виконком Харківської міської ради затвердив нові тарифи на проїзд у міському електричному транспорті.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, згідно з рішенням виконкому, проїзд у міському електричному транспорті подорожчає на 50 копійок.

Відтак проїзд у метрополітені коштуватиме 2 грн., у трамваї та тролейбусі – 1,5 грн.

За словами Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА, підвищення тарифів зумовлене необхідністю оновлення рухомого складу, а також зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини та енергоносії.

«Говорячи про нові тарифи ми повинні бути об’єктивними і розуміти нинішню ситуацію з подорожчанням вартості енергоносіїв, матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, витрат на оплату праці. Встановивши баланс між цими зовнішніми факторами і вартістю проїзду в міському електротранспорті, ми забезпечимо нормальне забезпечення життєдіяльності міста, врятуємо від збитків «Міськелектротранс» і надамо нормальні умови для праці тим, хто в будь-які погодні умови надає можливість харків’янам дістатися у визначене місце», - сказав Г.КЕРНЕС.

Директор КП «Харківський метрополітен» Михайло КАРАМШУК запевнив, що кошти від підвищення тарифів підуть на відновлення та реконструкцію рухомого складу, модернізацію ескалаторного обладнання та заробітну плату працівників метрополітену.

Нові тарифи вступлять у силу з суботи, 12 березня, коли рішення виконкому Харківської міської ради буде опубліковане в офіційних ЗМІ.