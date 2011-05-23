Мілен Демонжо подарували харківським дітям свою книгу

Харків. 23 травня. УНІАН. Сьогодні в рамках III міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» в дельфінарії «Немо» відбулася творча зустріч з французькою актрисою - Почесним президентом кінофестивалю Мілен ДЕМОНЖО.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, уході зустрічі Мілен ДЕМОНЖО презентувала свою книгу «Тварини в моєму житті». Цю книгу французька актриса подарувала вихованцям дитячих будинків та інтернатів Харківської області, які були присутні на творчій зустрічі.

«У книзі мовиться про моє життя крізь призму відносин з тваринами. У мене було дуже багато тварин, тому що я їх дуже люблю - це найбільша любов у моєму житті. Спочатку у мене були просто кішки та собаки, потім я приручила лисицю, і вона довго жила у мене вдома, а потім, оскільки мій чоловік був досить дивною людиною, у нас було маленьке левеня. Зараз у моєму будинку живе 3 кота», - сказала Мілен ДЕМОНЖО.

«Гадаю, - додала акторка, звертаючись до дітей, - вам дуже сподобається ця книга, вона змусить вас посміхнутися, посміятися та іноді поплакати. У будь-якому випадку вона принесе позитивні емоції. Бажаю всім вам всього найкращого і завжди залишатися сильними».

На знак подяки найменші вихованці Краснокутського дитячого будинку заспівали для Мілен пісню, а вихованка Богодухівського дитячого будинку подарувала кішечку, вишиту бісером на полотні. Крім того, француженка отримала ще один подарунок - картину, намальовану дельфінами.

Виступаючи перед дітьми, начальник управління у справах преси та інформації ХОДА - співголова фестивалю Вікторія МАРЕНИЧ зазначила, що вперше видана російською мовою книга «Тварини в моєму житті» стане найкращим другом харківських дітей.

За її словами, саме завдяки книзі Мілен ДЕМОНЖО, в якій вона розповіла про життя своєї сім`ї і про життя своєї матері, яка народилася в Харкові, з`явився і проводиться втретє фестиваль «Харьковская сирень». «Таким чином, пані Демонжо можна вважати по праву хрещеною матір`ю нашого кінофестивалю», - сказала В.МАРЕНИЧ.

«Цю книгу французькою мовою, - зазначила вона, - пані ДЕМОНЖО подарувала торік ініціатору проведення нашого фестивалю губернатору Харківської області Михайлу ДДОБКІНУ і сказала про те, що ця красива книга могла б стати дуже приємним другом для дітей та дорослих».

За словами В.МАРЕНИЧ, «ми, організатори фестивалю, звичайно, це завдання взяли до виконання, і сьогодні презентуємо видання російською мовою, яке було вперше видано видавництвом «Дике поле» у Запоріжжі з блискучими ілюстраціями пані КАТЕЛЬ, яка також була гостем нашого кінофестивалю в минулому році».

«Ця книга створена з любов`ю групою творчих людей, які своєю роботою доводять, що коли в справу вкладаєш трошки серця, душі, то завжди виходить добре. Хочу сказати, що ця книга прийде в кожен ваш будинок. Я знаю, що в цьому році тут присутні діти з дитячих будинків та шкіл-інтернатів. Я впевнена, що ця книга стане вашим найкращим другом». – сказала В.МАРЕНИЧ.