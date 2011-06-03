У Харкові знайшовся мотоцикл, який перебуває у міжнародному розшуку

Харків. 3 червня. УНІАН. Співробітники Харківської обласної митниці за протоколом про порушення митних правил вилучили у громадянина України мотоцикл, який, за даними Інтерполу, перебуває у розшуку з 2009 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної митниці, спортивний мотоцикл «Kawasaki» без номерних знаків, а також без документів, що підтверджують реєстрацію транспортного засобу на території України, був зупинений напередодні працівниками ДАІ у місті Харкові.

У поясненні 23-річний чоловік вказав, що мотоцикл він придбав через мережу Інтернету в іноземного громадянина, а документи на транспортний засіб він не отримував. При наданні запиту до Інтерполу України було встановлено, що мотоцикл зареєстрований в Італії та з листопада 2009 року знаходиться у розшуку.

Оскільки громадянин розпоряджався транспортними засобами на території України без дозволу митного органу, порушення митниками було запротокольовано за ст. 336 Митного кодексу України, повідомили у прес-службі.