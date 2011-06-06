Харківська область виборола 2 золоті медалі на виставці «Агро-2011»

Харків. 6 червня. УНІАН. Харківська область виборола 2 золоті медалі на XXIII Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2011».

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

«Наша експозиція і продукція наших підприємств, яка була представлена на виставці, були визнані кращими в Україні. Дякую всім, хто брав участь і відстоював честь Харківщини на цій виставці», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, у виставці «Агро-2011», яка пройшла в Києві, були представлені всі регіони України, а також стенди 29 іноземних держав. Харківську область представляли понад 50 підприємств міста й області, серед яких Харківський м`ясокомбінат, завод шампанських вин, бісквітна фабрика, Харківський молочний комбінат, Харківський тракторний завод, завод ім. Фрунзе, лікеро-горілчаний завод «Прайм», птахофабрика «Зоря», а також інші сільськогосподарські та сільгосппереробні підприємства регіону.