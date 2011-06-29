На Харківщині орендар ставка прострелив ногу відпочивальнику

Харків. 29 червня. УНІАН. У селищі Петропавлівка Куп’янського району колишній голова сільської ради, родичі якого орендують ставок, завдав вогнепального поранення 25-річному відпочивальнику.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними правоохоронців, у ході сварки 56-річний орендар наніс постраждалому стволом власної одноствольної мисливської рушниці «МР-153» 12-го калібру близько п’яти ударів в область грудної клітини та рук, після чого з відстані близько 3 м вистрілив йому в ногу.

Внаслідок пострілу молодий чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення лівої стопи, відкритого перелому кісток лівої стопи, різаної рани лівого передпліччя.

Слідчий відділ Куп’янського міськвідділу міліції порушив кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) та за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження).

«Заборона відпочивати на березі ставка не передбачена умовами оренди. Люди не ловили рибу, не зазіхали на власність, не розводили багаття, не порушували громадський порядок. Просто купалися та відпочивали. Тобто поводилися досить пристойно», - розповів заступник начальника Куп’янського міськвідділу ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Олексій ТРИГУБ.

Чоловік, який відкрив стрілянину, затриманий та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Куп’янського міськвідділу міліції. Постраждалий знаходиться у лікарні. Триває слідство.