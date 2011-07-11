Металіст відібрав очки у Динамо

Харків. 11 липня. УНІАН. Харківський Металіст і київське Динамо зіграли унічию в матчі 1-го туру Чемпіонату України з футболу.

Гра, що пройшла у неділю в Києві на стадіоні імені Лобановського, завершилася з рахунком 1:1.

Металіст першим повів у матчі – швидкий гол на 3-й хвилині у ворота Шовковського забив Хав`єр. За 14 хвилин рахунок зрівняв Шевченко (17)

Склад Динамо: Шовковський - Попов, Діакате, Юссуф, Данило, Вукоєвич (Каддурі, 90), Єрьоменко, Ярмоленко (Алієв, 66), Гусєв (Нінкович, 81), Шевченко, Мілевський

Запас: Коваль - Гармаш, Кравець, Хачеріді.

Склад Металіста: Дишленкович - Пшеничних, Березовчук, Папа Гуйє, Вільягра, Фініньо (Романчук, 85), Валяєв, Едмар, Хав`єр, Девіч (Воробей, 75), Крістальдо (Шелаєв, 62)

Запас: Старцев - Ткачов, Штетіна, Обрадович.

Попередження отримали: Вільягра (38), Едмар (50) - Мілевський (38), Єременко (50), Вукоєвіч (56), Діакате (64).

У наступному турі національної першості 16 липня Металіст приймає Зорю (Луганськ).