Металіст розгромив Волинь на її полі

Харків. 29 липня. УНІАН. Харківський Металіст у виїзному матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу завдав поразки луцькій Волині.

Гра, що пройшла сьогодні на стадіоні «Авангард» у Луцьку, завершилася з рахунком 0:3 на користь харків’ян.

Голи забили легіонери Металіста Соса (45), Крістальдо (66) і Хав`єр (80). Гравець збірної Аргенини Соса, котрий напередодні підписав контракт з харківським клубом, провів свій дебютний матч. На жаль, він отримав травму у цій грі.

Склад Металіста:Старцев, Фініньо, Березовчук, Торсіглєрі, Віл`ягра, Валяєв, Едмар, Крістальдо (Торрес, 75), Тайсон, Хав`єр (Єременко, 83), Соса (Девіч, 59). Запас: Горяїнов, Пшеничних, Шелаєв, Ткачов.

Набравши у чотирьох матчах 8 очок, Металіст із 7-го перемістився на 2-ге місце у турнірній таблиці Чемпіонату.

У наступному турі харківський клуб 6 серпня приймає на своєму полі дебютанта Прем’єр-ліги Олександрію.