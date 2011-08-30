Десять районів Харківської області отримали нові шкільні автобуси

Харків. 30 серпня. УНІАН. 29 серпня у Харкові відбулось урочисте вручення ключів від 10 шкільних автобусів відділам освіти 10 районів Харківської області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в урочистій церемонії взяв участь голгубернатор Михайло ДОБКІН, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, заступник губернатора Євген САВІН, начальник Головного управління освіти і науки ХОДА Роман ШАПОВАЛ, працівники районних відділів освіти та представники ЗМІ.

«Мені дуже приємно напередодні 1 вересня виконати почесну місію і передати ці шкільні автобуси в 10 районів нашої області, де навантаження на перевезення школярів поки що досить високе, - сказав М.ДОБКІН. - Це перший і далеко не останній крок до забезпечення сфери освіти нашого регіону всім необхідним. Вітаю всіх нас з цією подією і бажаю, щоб таких заходів було якомога більше».

У свою чергу голова облради С.ЧЕРНОВ зазначив, що одним з найбільш актуальних питань влади у сфері освіти є створення умов для комфортної доставки дітей і вчителів до шкіл. «Програма розвитку гуманітарної сфери області є стратегічною для нас, а забезпечення шкіл автобусами є пріоритетним питанням, - сказав С.ЧЕРНОВ. - Ми впевнено наближаємося до реалізації всіх планів, що намітили. Я гадаю, що через рік ми повністю знімемо цю проблему. Я впевнений, що область буде забезпечена комфортними шкільними автобусами, які доставлятимуть дітей та викладачів до місця навчання».

В 2011 році для придбання шкільних автобусів, на виконання комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери області, було виділено 3 млн. грн. За результатами тендерних процедур були придбані шкільні автобуси «Мрія» вартістю 298550 грн. за одиницю. Автобуси відповідають державному стандарту, розраховані на 22 місця та призначені для перевезення школярів та вчителів. На організованому підвозі в сільських районах Харківської області знаходяться 12705 учнів та 2114 вчителів. Нинішні автобуси поїдуть до Нововодолазького, Великобурлуцького, Зміївського, Харківського, Валківського, Куп’янського, Кегичівського, Богодухівського, Близнюківського та Сахновщинського районів.