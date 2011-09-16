Відкрився регулярний авіарейс Дубаї - Харків (фото)

Харків. 16 вересня. УНІАН. Сьогодні відкрився авіарейс сполученням Дубаї -Харків – Дубаї.

Як передає кореспондент УНІАН, регулярні авіарейси розпочала здійснювати авіакомпанія «Flydubai» з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Рейс FZ725 вилетів з аеропорту міста Дубай о 09.10 і прибув до Харкова в 13.10 за місцевим часом. Зворотній рейс FZ726 вилетів з Харкова о 14.10 і приземлиться в Дубай о 19.40.

Цей рейс ознаменував початок регулярних прямих авіасполучень між Дубай і Харковом, і польоти до столиці Слобожанщини значно збільшать пасажиропотік між двома країнами напередодні Євро 2012, сказав у вітальному слові операційний директор авіакомпанії «Flydubai» Кен ГІЛЗ, який прибув з Дубаї першим рейсом.

«Я радий, що «Flydubai» стала першою авіакомпанією з ОАЕ, яка запустила регулярні польоти до Харкова. Ці рейси відкривають нову сторінку співпраці між Близьким Сходом та України. Це історичний тиждень для «Flydubai» - крім Харкова ми будемо літати до Києва й Донецька», - сказав К.ГІЛЗ.

За словами К.ГІЛЗА, він пишається тим, що «Flydubai» стала «першою арабською авіакомпанією, яка відкриває рейси в Україну». Представник компанії повідомив, що сьогодні відкрито рейси до Києва й Харкова, а 17 вересня – до Донецька. Вартість квитка з Харкова в Дубай, сказав він, коштує 225 доларів, але компанія намагатиметься знижувати ціни, і в своїй стратегії вона керується «високими стандартами якості».

«Flydubai», заявив К.ГІЛЗ, «дуже налаштована на український ринок».

Учасники брифінгу нагадали, що в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який відбудеться наступного літа, в харківському аеропорту нещодавно був відкритий новий термінал пропускною спроможністю 2 млн. пасажирів на рік.

Генеральний директор Міжнародного аеропорту «Харків» Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО відзначив, що всі приватні інвестиції в розвиток інфраструктури Харкова до Євро-2012, які вкладає бізнесмен Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, спрямовані не лише на позначення Харкова на карті світу, а й на закріплення на ній міста.

«Flydubai» для нас є одним з ключових партнерів у короткостроковій перспективі для просування Харкова як туристичного центру напередодні Євро-2012, а також у середньо- і довгостроковій перспективі - для встановлення і зміцнення торгово-економічних зв`язків з країнами Близького Сходу», - сказав В.ВАСИЛЬЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Перша бюджетна авіакомпанія з Дубая – «Flydubai» була заснована урядом Дубая в березні 2008 р. Розпочала комерційні польоти 1 червня 2009 р. Парк техніки нараховує 19 літаків. Сьогодні «Flydubai» здійснює рейси до 45 міст країн Азії, Близького Сходу та Росії.

Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Проект реконструкції аеровокзальної частини Міжнародного аеропорту «Харків» включає будівництво нового і тимчасового терміналів, реконструкцію існуючого терміналу, впорядкування привокзальної площі та модернізацію інфраструктури аеропорту. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в проект становить $97,2 млн.

Сьогодні аеропорт «Харків» забезпечує пряме авісполучення з країнами Європи, Близького Сходу та СНД.

Фото Дмитра НЕЙМИРОКА