В Генпрокуратурі розібралися: АТН відключили через проблеми із СЕС

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Харківський телеканал АТН було відключено від ефіру через неврегульовані проблеми із санітарно-епідеміологічною службою Харкова.

Про це на засіданні Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів повідомив заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ, поінформували у прес-службі Президента України.

Зокрема, за його словами, телеканал мав неврегульовані проблеми з СЕС Харкова. «Спірні питання мають вирішуватися, згідно чинного законодавства, суб’єктами господарювання в судовому порядку», - сказав також заступник генпрокурора.

Учасники Міжвідомчої робочої групи вирішили на своєму наступному засіданні в листопаді повернутися до розгляду ситуації довкола телеканалу АТН, запросивши до участі представників цього каналу та міської влади Харкова.

У засіданні робочої групи взяли участь представники Адміністрації Президента, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, Державного комітету телебачення і радіомовлення, «Репортерів без кордонів», Інституту масової інформації, інших громадських організацій, а також журналісти та політики, які їздили до Харкова, щоб на місці ознайомитися з ситуацією.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня харківський телеканал АТН звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. У листі колектив каналу заявив, що влада Харкова знищує незалежні ЗМІ.

Як зазначається в листі, 22 липня 2011 року провайдер, який здійснював доставку телевізійного сигналу АТН на передавач, без пояснення причин в односторонньому порядку розірвав договір. 28 липня АТН подала документи в обласну СЕС на отримання санітарного паспорту для здійснення радіорелейної передачі сигналу, а вже 1 серпня в АТН прийшла перевірка міської СЕС на предмет наявності в АТН цього санітарного паспорта.

За результатами цієї перевірки головний санітарний лікар Харкова Ірина ЗУБКОВА винесла постанову про припинення роботи станції у зв’язку з відсутністю санітарного паспорта. Таким чином, телекомпанія позбавлена можливості мовити з 6 серпня.



Крім того, зазначається в листі, «проблеми у АТН несподівано виникли» з харківськими провайдерами «Датагруп» і «Велтон. Телеком».

Стурбованість ситуацією висловила і Незалежна медіапрофспілка України, яка не виключила, що АТН «закрито через невдоволення цими засобами масової інформації з боку Геннадія КЕРНЕСА, оскільки він неодноразово публічно висловлював обурення критикою його діяльності у програмах телекомпаній».

У свою чергу Харківський міський голова Г.КЕРНЕС відкинув свою причетність до ситуації з припиненням мовлення АТН.