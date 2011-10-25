Бізнесмени Ірану й Туркменії хочуть організувати в Харкові виробництво килимів

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Бізнесмени Ірану й Туркменії мають намір організувати у Харкові виробництво килимів і здійснити закупівлю в аграріїв області кукурудзи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

За його словами, питання співпраці були обговорені під час візиту до Харкова спільної бізнес-делегації Ірану й Туркменії. Представники іноземних компаній, сказав Ю.САПОНОВ, «висловили намір організувати в Харківській області підприємство з виробництва килимів, а також їх цікавить постачання кукурудзи з області в обсязі до 500 тис. тонн».

Заступник губернатора відмітив, що Харківщина має відповідний ресурс - «цього року зібрано більше мільйона тонн кукурудзи». «Ми зберемо бізнесменів, які володіють достатніми її обсягами, - сказав заступник керівника області, - і допоможемо створити умови для того, щоб цей контракт був підписаний».

Говорячи про партерську взаємодію з іноземними компаніями, Ю.САПРОНОВ повідомив, що в ході зустрічі з державною сільськогосподарською корпорацією Китаю обговорювалася можливість постачань з Харківської області до Китаю продукції рослинництва. Також у китайців є намір побудувати в регіоні підприємства з її переробки. Крім того, повідомив Ю.САПРОНОВ, китайські бізнесмени зацікавлені у вирощуванні великої рогатої худоби на Харківщині. Зокрема, сказав заступника губернатора, на першому етапі реалізації проекту «Мова йде про будівництві ферми на 2 тисяч голів».