Система медобслуговування Євро-2012 на Харківщині отримала найвищу оцінку - Шурма

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Система медичного обслуговування Євро-2012 на Харківщині отримала найвищу рейтингову оцінку серед усіх приймаючих областей України.

Про це поінформував у ході спільного засідання колегії облдержадміністрації та адміністративно-господарського активу області заступник губернатора Ігор ШУРМА, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

За його словами, станом уже на 1 липня 2011 року в Харківській області було створено чіткий та послідовний алгоритм організації та надання медичної допомоги та забезпечення необхідного медичного обслуговування під час Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«У ході спеціальної наради перед офіційними представниками УЄФА доповідалися основні принципи та заходи медичного обслуговування Чемпіонату в Харківській області та у місті Харкові, які отримали найвищу рейтингову оцінку серед усіх приймаючих областей», – сказав І.ШУРМА.