Як готують до Євро-2012 дорожньо-транспортну інфраструктуру

Харків. 29 листопада. УНІАН. У ході спільного засідання колегії Харківської обласної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області заступник губернатора Юрій САПРОНОВ поінформував про підготовку дорожньо-транспортної інфраструктури регіону до чемпіонату Євро-2012.

«Головною транспортною артерією, що буде приймати учасників, гостей та уболівальників Чемпіонату, стане«Міжнародний аеропорт «Харків». Сьогодні за участю віце-прем`єр-міністра України Бориса КОЛЕСНИКОВА була відкрита злітно-посадкова смуга. У вересні був відкритий реконструйований термінал для обслуговування VIP-пасажирів. Практично в стадії завершення знаходяться роботи з монтажу тимчасового пасажирського терміналу, згідно з графіком триває будівництво аеродромно-диспетчерської вежі», - повідомив Ю.САПРОНОВ.

Великий обсяг робіт, защанчив він, триває також з підготовки Південної залізниці: впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів, придбання рухомого складу, ремонту та реконструкції вокзалів і залізничних платформ.

«Всього в розвиток залізничного транспорту вже вкладено понад 940 млн. грн. власних коштів «Південної залізниці», - повідомив віце-губернатор.

Також він зазначив, що отримала подальший розвиток мережа автомобільних доріг загальнодержавного значення. Зокрема, здана в експлуатацію автодорога Харків-Щербаківка протяжністю 28,5 км, що зв`язує Харків з Російською Федерацією. Триває ремонт дороги Київ-Харків-Довжанський та мосту через річку Сіверський Донець у Чугуєві.