Харківські БТР-4 взяли участь у військовому параді в Багдаді (фото)

Харків. 10 січня. УНІАН. Бойова техніка українського виробництва – шість БТР-4 – взяла участь у військовому параді, який відбувся в столиці Іраку – Багдаді 6 січня 2012 року з нагоди Дня збройних сил цієї країни.

Про це повідомляється в переданому УНІАН прес-релізі державної компанії «Укрспецекспорт».

У повідомленні наголошується, що в квітні 2011 року ДК «Укрспецекспорт» відправила в Ірак 26 БТР-4.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Держпідприємство «Завод ім. Малишева» налагодило серійний випуск БТР-4, які поставлятимуться до Іраку. За словами генерального директора заводу Миколи БЄЛОВА, наприкінці 2011 р. підприємство завершило виготовлення наступної партії БТР-4 і планує відпривити її до Іраку в січні цього року.





Довідка УНІАН. Колісний БТР-4 розроблений і виготовлений фахівцями Харківського конструкторського бюро ім. Морозова разом із заводом ім. Малишева. У 2009 році Україна підписала контракт з Іраком, згідно з яким має поставити цій країні 420 БТР-4. Бронетранспортери призначені для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів та їхньої вогняної підтримки. БТР-4 може бути базовою машиною для сил швидкого реагування і морської піхоти, і здатний виконувати поставлені завдання у найскладніших кліматичних умовах.

На знімках: (угорі) українські БТР-4 проходять вулицею Багдада.

Внизу - бронетранспортер БТР-4 на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (ОАЕ). Фото Андрія КРАВЧЕНКА