США схвалили продаж Україні ППО та боєприпасів на $2,7 мільярдів

Потенційна угода з продажу має пройти процедуру розгляду в Конгресі.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні військового обладнання та послуг на $2,7 млрд для модернізації систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться в повідомленні відомства. Зазначається, що уразі укладення угоди Україна фінансуватиме її за рахунок внесків європейських партнерів та американської програмт іноземного військового фінансування (FMF), гроші на яку було виділено під час президентства Джо Байдена.

Держдепартамент уточнив, що програма FMF передбачає надання грантової допомоги, що дозволяє країнам купувати зброю та оборонне обладнання американського виробництва.

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"Гроші FMF будуть зараховані як внесок США до Інвестиційного фонду відновлення України на умовах відшкодування у співвідношенні 1:1", - деталізували в Держдепартаменті.

Інвестфонд відновлення України було створено в межах угоди щодо мінеральних ресурсів, підписаної між США та Україною минулого року.

Яку зброю може отримати Україна

За даними Держдепартаменту, пакет включає:

ракети-аналоги С-300;

ракети GAM-67; ракетні системи ППО з лазерним наведенням і збільшеною дальністю дії;

комплекти для модернізації пускових установок і мобільних систем запуску;

радари для систем протидії безпілотникам.

У Держдепі уточнили, що потенційна угода ще має пройти процедуру розгляду в Конгресі.

США і війна в Україні

США залишаються одним із ключових партнерів України у протистоянні російській агресії. Вашингтон надає Києву військову та розвідувальну підтримку.

У серпні президент Володимир Зеленський повідомляв про домовленість щодо щомісячних поставок ракет для систем Patriot.

Крім того, США відновили повний обмін розвідувальною інформацією з Україною. Ці дані використовуються українськими силами для планування операцій і визначення ворожих цілей для ударів.

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