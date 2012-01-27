Добкін виступає за тіснішу взаємодію центральної влади з регіонами

Харків. 27 січня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН одним з найактуальніших вважає питання підвищення ефективності взаємодії центральних органів з владою на місцях.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністраціїї, свою точку зору М.ДОБКІН висловив у ході наради в Харкові представників Донецької, Харківської, Луганської, Сумської, Полтавської , Запорізької та Дніпропетровської областей за участю міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Анатолія БЛИЗНЮКА.

«Питання підвищення ефективності взаємодії центральних органів влади з місцевими адміністраціями та органами місцевого самоврядування щодо втілення в життя Національної програми реформ дуже актуальні. Їх значимість, особливо зараз, коли процес реформування переміститься в регіони, важко переоцінити», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, функція уряду тут первинна, саме уряд визначає чіткий порядок взаємодії з регіонами та контроль за реалізацією в регіонах Національної програми реформ.

Як заявив на нараді А.БЛИЗНЮК, у 2012 році процес реформування різних галузей України входить в активну У зв`язку з цим, зазначив він, усім регіонам разом з міністерствами необхідно об`єднати зусилля, щоб виконати всі завдання щодо реалізації реформ, поставлені Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Давайте об`єднаємо зусилля, щоб вирішити ті завдання, які поставив перед нами Президент з реформування країни. Реформи в 2012 році будуть реалізуватися дуже активно, і тому ми всі разом повинні вибудувати таку систему, яка б працювала максимально ефективно. Наприклад, щодо сфери ЖКГ - мільйон питань, і всі їх за 5 хвилин вирішити неможливо. Але намітивши конкретні плани, ми повинні прийти до рішення: зміна законодавчої бази, підзаконних актів, зміна менталітету. Тому що всі хочуть, щоб балкони не падали і сміття прибиралося, але безкоштовно. Так не буває», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Міністр повідомив, що найближчим часом очікується другий етап адміністративної реформи.

«У державі настає другий етап адміністративної реформи, тобто, треба приймати рішення щодо обласних, районних адміністрацій, у тому числі й щодо їхньої чисельності, що потім робити з районними адміністраціями, як далі реформувати місцеве самоврядування. Президент сказав, що реформа точно буде, і ми повинні бути готові до неї», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Він наголосив, що для ефективної реалізації реформ в Україні всі міністерства мають працювати з урахуванням того, як їх діяльність позначиться на роботі кожного регіону, і створювати для всіх областей рівні умови розвитку.

«Має бути чітка координація політики різних міністерств і відомств, кожне міністерство має бачити результати своєї діяльності на регіональному рівні. Потрібно розуміти, де ми бачимо або хочемо бачити точки росту, і їх стимулювати, або ж це критичні моменти, по яких потрібно ухвалювати конструктивні рішення і знімати проблему. Критерії координованої політики - це створення рівних умов для розвитку регіонів, на чому акцентував увагу Президент України на засіданні Ради регіонів», - сказав А.БЛИЗНЮК.