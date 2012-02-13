У Куп’янську відремонтують зруйнований вибухом будинок

Харків. 14 лютого. УНІАН. Із завтрашнього дня у зруйнованому вибухом житловому будинку в Куп`янську розпочнуться ремонтно-будівельні роботи.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, таке рішення було ухвалене в ході виїзного засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося напередодні у Куп`янську на місці вибуху газового балону.

«Всі дії, які відразу після аварії робилися на місці відповідними службами, обласною комісією визнані правильними. Тепер Головне управління МВС у Харківській області має забезпечити повну безпеку пересування людей навколо житлового будинку. Тобто організувати цілодобове щоденне чергування з метою недопущення наближення населення до місця можливого обвалу стін і перекриттів, а також не допустити випадків мародерства», - сказав перший заступник губернатора Валентин ДУЛУБ.

Комісією складено кошторис та розроблено графік виконання всіх ремонтно-відновлювальних робіт з ліквідації аварії, згідно з яким роботи розпочнуться із завтрашнього дня.

Крім цього, визначено дії всіх медичних установ та керівництва Куп`янської міської ради щодо забезпечення, в разі необхідності, харчуванням і обігрівом жителів, які постраждали внаслідок аварії. З усіма мешканцями проведені бесіди, всім визначено місце тимчасового проживання.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 10 лютого, в житловому будинку міста Куп’янська стався вибух побутового газу. За офіційними даними, газовий балон місткістю 5 л. вибухнув об 11.15 в одному з під`їздів житлового 3-х поверхового будинку. Внаслідок вибуху постраждало 3 особи. З них 1 госпіталізована, а 2 людини від надання медичної допомоги відмовилися. Проведено тимчасове відселення 22 мешканців під`їзду, за їхнім власним бажанням, до родичів.