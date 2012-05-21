Харків розширив межі своїх можливостей, щоб прийняти Євро-2012 - Добкін

Харків. 21 травня. УНІАН. Харків розширив межі своїх можливостей для того, щоб прийняти матчі Євро-2012.

Про сказав сьогодні в ефірі програми «Від влади до громади» на обласному радіо голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

«Такі черги, які були на площі Свободи для того, щоб сфотографуватися з Кубком Європи, в останній раз Харків бачив за часів СРСР, коли в нашому Центральному універмазі реалізовували якусь імпортну продукцію», - сказав М.Добкін.

При цьому губернатор додав: «Харків у важкій боротьбі здобув право бути приймаючим містом. Харків зробив неймовірні зусилля, щоб створити гідні умови для проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Харків розширив межі своїх можливостей для того, щоб досягти такого успіху».

«Говорячи «Харків», я говорю про кожного представника тримільйонної громади, великого і маленького, тих, хто любить футбол, і тих, хто до нього абсолютно байдужий. Тому присутність у нашому місті головного футбольного трофея, за який будуть боротися кращі європейські національні команди, це подія неординарна. Можливість доторкнутися до цього Кубку, який розігрується з 1960 року, і його першим володарем була збірна СРСР, за яку відігравало чимало українських футболістів, буває раз у житті, і мені дуже приємно, що близько 7 тисяч осіб змогли сфотографуватися з ним. Я радий за кожного з них», - сказав М.Добкін.