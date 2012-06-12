На Харківщині пройшов футбольний турнір, присвячений Євро-2012

Харків. 12 червня. УНІАН. На Харківщині відбувся футбольний турнір, присвячений відкриттю Євро-2012

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у турнірі взяли участь16 дитячих команд спортивних клубів за місцем мешкання, кожна з яких представляла учасників Чемпіонату Європи.

За яку саме країну грати вирішило жеребкування. Переможцями змагань стали юні футболісти клуба «Ровесник» Харківського району, що представляли збірну Росії. Друге місце у клубу «Алмаз» Червонозаводського району м.Харкова (Німеччина), трете місце посіли хлопці з клубу «Кругозір» Чугуївського району (Україна).

Усі гравці турніру отримали подарунки. Переможці та призери змагань нагородженні кубками, дипломами та медалями Харківського обласного центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх».