Нове обстеження Тимошенко підтвердило існуючий діагноз - Хармс

Харків. 11 липня. УНІАН. Проведене вчора медичне обстеження екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко підтвердило існуючий діагноз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам у міжнародному аеропорті «Харків» перед відльотом із України лікуючий лікар Ю.Тимошенко Лутц Хармс.

Утім, німецький спеціаліст не озвучив сам діагноз.

«Діагноз був опублікований, мабуть, разів десять у документах та експертизах професора Айнхойпла. Все, що я можу сказати, ми зробили нове обстеження МРТ, і в результаті цього нового обстеження діагноз підтвердився. Тому ці щоденні підозри, що тут є якась симуляція, вони безпідставні, оскільки конкретний діагноз є», - сказав він.

Л.Хармс відкинув закиди у тому, що його перебування в Україні зумовлене високими гонорарами за медичні послуги. Берлінський медик підкреслив, що участь спеціалістів клініки «Шаріте» в лікуванні екс-прем’єра є результатом домовленості України та Німеччини.

«Справа тут зовсім не у грошах. Деякі тут думають, якщо професор приїздить, то він заробляє тут величезні гроші. Це домовленість між державою Україна та клінікою «Шаріте» або державою Україна та Німеччиною, досягнута тільки в тій ситуації, що пані Тимошенко не довіряє місцевій системі медицини через відомі обставини», - сказав Л.Хармс.