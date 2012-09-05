Бережна просить Колесникова повернути дешеві поїзда з Харкова

Харків. 5 вересня. УНІАН. Народний депутат України Ірина Бережна підтримала громадську ініціативу щодо відновлення руху поїздів з Харкова в західну частину України.

Парламентарій написала депутатський запит на ім`я віце-прем`єр-міністра України - Міністра інфраструктури Бориса Колесникова з проханням «уважно вивчити порушене питання та вирішити його на користь пасажирів», повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата.

«До мене, як народному депутату України, надходить багато звернень від харків`ян з проханням звернутися до Вас із метою знайти підтримку в питанні відновлення руху потягів, які з невідомих причин були скасовані керівництвом «Укрзалізниці», - йдеться у запиті.

Відзначимо, що в травні 2012 року керівництвом залізниці було затверджено новий графік руху поїздів на 2012-2013 рік, з якого були виключені прямі рейси, що зв`язують західну та східну частини України.

«Пасажири змушені слідувати із зупинкою в Києві, - зазначає нардеп. - Крім того, з Харкова в Київ залишилося всього чотири поїзди: два швидкісних «Інтерсіті +», вартість квитка на які не кожному по кишені, і поїзд «Оберіг», вагони в якому виключно люкс-класу, а також прохідний поїзд Луганськ - Київ . Для пасажирів маршрут з пересадками став дуже дорогим і вкрай незручним ».

Крім дорожнечі квитків, у своєму депутатському запиті І.Бережна звертає увагу на незадовільну роботу «Укрзалізниці», зокрема «неможливість отримання достовірної інформації про розклад руху поїздів через довідкову службу, а також через сайт «Укрзалізниці », який, за словами заявників, постійно видає некоректну інформацію ». Також пасажири скаржаться нардепу на роботу безкоштовної телефонної довідкової служби залізничного вокзалу Харкова, де електронний оператор відразу пропонує скористатися послугами платної довідкової служби.

«Найзручнішими і вкрай необхідними рейсами з точки зору населення є сполучення Харків - Івано-Франківськ, Харків-Житомир, поїзд на Ужгород, а також склад, який слідує з Луганська на західну Україну», - зазначає І.Бережна.

Відзначимо, що харків`яни створили ініціативну групу і направили колективне звернення керівництву «Укрзалізниці» з проханням провести відкриті слухання з розгляду обгрунтованих побажань пасажирів щодо коригування чинного графіку руху поїздів і можливості відновлення скасованих маршрутів. Чиновники погодилися розглянути це питання, але досі дата проведення слухань не призначена.

Для вирішення цього питання у своєму зверненні І.Бережна просить особистого втручання Б.Колесникова. «Звертаюся до Вас, шановний Борисе Вікторовичу, від себе особисто з проханням звернути увагу на проблему, яка виникла у громадян України, у харків`ян зокрема, і дати доручення керівництву« Укрзалізниці» уважно вивчити порушене питання та вирішити його на користь пасажирів», - йдеться у депутатському запиті І.Бережної.