Збитки від вибуху в будинку у Харкові становлять понад 18 млн грн

Харків. 5 вересня. УНІАН. Загальна сума збитків від вибуху в будинку по вулиці Слинька, 2б у Харкові, який стався 4 вересня, за попередніми розрахунками становить 18 млн 120 тис грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це сьогодні поінформував заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Андрій Парамонов на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

За його словами, суму збитку розрахував ПрАТ «Харківський БудНДІпроект». При розрахунку використовували дані, які надала заступник міського голови з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

У суму збитку входять витрати на реконструкцію будинку та благоустрій його території, витрати на проживання, харчування мешканців, перевезення їхніх особистих речей.

А.Парамонов зазначив, що точну суму збитків оприлюднять завтра.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня о 10.30 у Харкові в 9-поверховому будинку на вулиці Петра Слинька, у квартирі на 3-му поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб. До ліквідації наслідків вибуху залучено 55 осіб та 10 одиниць техніки.

За даними міськради, на сьогодні усі мешканці пошкодженого будинку отримали матеріальну допомогу в розмірі 1 тис грн на кожного члена родини. На цей час 20 родин (64 особи) з пошкодженого вибухом будинку по вул. Слинька, 2б розселили в три готелі і гуртожиток КП «Харківміськліфт».