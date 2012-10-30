На Алеї Почесних гостей фестивалю «Харьковская сирень» висадять бузок

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Першого листопада на Алеї Почесних гостей фестивалю «Харьковская сирень» в саду ім. Шевченка будуть висаджені кущі бузку.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказала сьогодні в ході прямої телефонної лінії газети «Время регионов Харьковщины» начальник управління у справах преси та інформації ХОДА, співголова оргкомітету Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич.

«Ця ідея народилася давно. Спочатку ми вибирали належний час, а потім зіткнулися з тим, що в Україні взагалі дуже мало місць, де можна придбати саджанці декоративного бузку. Ми звернулися за допомогою до директора Департаменту комунального господарства Харківської міськради Віктора Кітаніна, і він для нас знайшов ці кущі. У четвер ми їх висадимо, і до V ювілейного кінофестивалю у травні 2013 року вже будемо вдихати аромат справжнього харківського бузку», - сказала В.Маренич.

За її словами, всього буде висаджено 20 саджанців бузку. В.Маренич додала, що це українські саджанці, тому можна сподіватися, що всі вони приживуться і навесні випустять свої перші бутони.