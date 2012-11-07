На кордоні затримано громадянина Росії з вогнепальною зброєю

Харків. 7 листопада. УНІАН. Прикордонники Східного регіонального управління ДПСУ спільно зі співробітником СБУ затримали на українсько-російському кордоні громадянина Російської Федерації з вогнепальною зброєю.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Східного регіонального управління ДПСУ з питань взаємодії зі ЗМІ Мирон СИДОР, чоловік 1956 р.н., який, з його слів, є громадянином РФ, без документів і з пакунком у руках був затриманий увечері, 6 листопада, у 5 метрах від лінії державного кордону на вихід з України.

В ході огляду особистих речей у пакеті було виявлено пістолет системи Макарова та один патрон до нього калібру 9 мм.

Про факт затримання громадянина РФ проінформовано взаємодіючі органи, прикордонне управління ФСБ РФ по Ростовській обл.

До встановлення особи він буде знаходитися в пункті тимчасового тримання відділу прикордонної служби. Зброю за актом передано до СБУ, зазначив Р.Сидор.