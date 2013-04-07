Команди про доставку Тимошенко до суду ще не було - начальник колонії

Харків. 7 квітня. УНІАН. До адміністрації Качанівської виправної колонії не надходили документи на етапування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко на засідання Київського районного суду Харкова у справі ЄЕСУ, яке відбудеться в п’ятницю, 12 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де лікується Ю.Тимошенко, повідомив журналістів начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков.

«У мене навіть поки що немає документів із суду», - сказав І.Колплащиков.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи адміністрація колонії буде клопотати про виписку Ю.Тимошенко, І.Колпащиков зазначив, що питання виписки пацієнтки може вирішувати лише медична комісія.

«Я не можу ініціювати. Це повністю стосується медичної комісії, але не нас. Ми відповідаємо за умови утримання, за режим утримання, за виконання покарання. Всі медичні питання знаходяться не в нашій площині. Ніяким чином регулювати ми їх не можемо», - сказав І.Колпащиков.