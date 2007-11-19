Групу ”За Харків” буде створено за будь-яких умов

Харків. 19 листопада. УНІАН. Депутатська група "За Харків" буде створена, не зважаючи на відмову від участі в діяльності групи депутатів - харків`ян, що представляють Партію регіонів.

Про це 19 листопада заявив журналістам депутат Верховної ради VI скликання Олександр Фельдман.

За його словами, відмова від участі в роботі групи депутатів від ПР пов`язана з внутрішньою політикою керівництва партії, яке вкрай негативно ставиться до міжфракційних контактів своїх депутатів.

О.Фельдман зазначив, що депутатська група "За Харків" створена для ефективнішого вирішення проблем міста, її діяльність не носить якого-небудь політичного характеру. "Я вступлю в будь-яке об`єднання, завданням якому буде робота на благо рідного міста", - заявив О.Фельдман.