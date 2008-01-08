Помер Леонід Тарабаринов

У Харкові на 80-му році життя помер народний артист СРСР, актор Харківського державного українського академічного драматичного театру ім. Т.Шевченка Леонід ТАРАБАРИНОВ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН художній керівник театру ім. Т.Шевченка Степан ПАСІЧНИК, Л.ТАРАБАРИНОВ помер у неділю, 6 січня. В актора було хворе серце.

«Це велика втрата для всього українського мистецтва, - сказав С.ПАСІЧНИК. – Все своє життя Л.ТАРАБАРИНОВ віддав сцені і вписав яскраву сторінку в історію театру». «Зіграні ним ролі, - додав він, - пам’яють багато поколінь глядачів, на його роботах вихована не одна генерація українських акторів».

Прощання з Л.ТАРАБАРИНОВИМ відбудеться 11 січня у приміщенні театру ім.Т.Шевченка. Поховають актора на 13-му міському кладовищі.

Довідка УНІАН. Л.ТАРАБАРИНОВ народився 8 листопада 1928 р. на Сумщині. У 1955 р. Харківський театральний інститут, після чого понад 40 років працював актором Харківського українського драматичного театру імені Т.Шевченка. З кінця 60-х викладав у Харківському університеті мистецтв ім. І.Котляревського. Серед ролей Л.ТАРАБАРИНОВА – Ярема («Гайдамаки» Т. Г. Шевченка), Михайло («Суєта» І. Карпенка-Карого), Шпак («Шельменко-денщик» Г. Квітки-Основ’яненка), Федір Протасов («Живий труп» Л. Толстого), Тев’є («П’ять брильянтів Тев’є-молочника» за Шолом-Алейхемом»), Лір («Король Лір» В. Шекспіра), Дон Жуан («Кам’яний господар» Лесі Українки), Микола Задорожний («Украдене щастя» І. Франка), Чебутикін, Фірс («Три сестри), «Вишневий сад» А. Чехова). Також знімався у кіно. У 1972 р. отримав звання народного артиста СРСР. Останніми були його роботи у виставах «Один день Івана Денисовича» (О.Солженіцина) та «Гольдоні, Венеція» у постановці режисера Андрія ЖОЛДАКА.