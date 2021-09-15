Інспектори зможуть юридично фіксувати перевищення граничної температури в салоні влітку і надмірний холод - взимку.

Київ першим в Україні запроваджує реальний контроль температурного режиму в салонах громадського транспорту, що працює на міських автобусних маршрутах.

Як повідомляє Київська міська держадміністрація, про це розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.

"Чіткий граничний температурний режим влітку та взимку – невіддільна частина нового договору перевізників із містом. Та я розумію, що КМДА мусить не просто оголосити "нові вимоги", а забезпечити їх жорсткий та законний контроль", – зазначив Усов.

За його словами, Комунальна служба перевезень за останній місяць не просто придбала надзвичайно точні термометри, а й отримала на них сертифікати калібрування від ДП "Укрметртестстандарт".

"Таким чином, інспектори підприємства отримують надійний юридичний механізм фіксації перевищення граничної температури влітку і надмірного холоду в салоні – взимку. Показники цих термометрів мають силу юридичного доказу", – наголосив заступник голови КМДА.

Як повідомлялося, нещодавно перевізники підписали додаткові угоди до дійсних договорів ще на 34 автобусних маршрутах Києва.

Цього літа в Києві водій трамвая зомлів просто під час руху, при цьому температура в кабіні сягала +47 градусів.

А водієві тролейбусу, що також не було оснащено кондиціонером, стало погано за кермом, після чого чоловік помер.

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Автор: Надя Пришляк