За інформацією в мережі, йдеться про маршрут №3. Про постраждалих даних немає.

Пекельна спека "атакує" киян. Так, через таку погоду в одному зі столичних трамваїв водій зомлів просто під час руху транспорту.

Про це повідомляється у Facebook "Київської транспортної спільноти "КТС".

Інцидент стався у середу, 23 червня, та набув неабиякого розголосу в соцмережах. Повідомляється, що у кабіні водія трамвая температура сягала +47 градусів.

Читайте такожУ Києві через нещадну спеку знепритомніла вагітна жінка (фото)За інформацією в мережі, йдеться про маршрут №3. Про постраждалих даних немає. А водієві, якому стало зле, на допомогу прийшла колега із зустрічного трамвая. ж допомогла прийти до тями колега зі зустрічного трамвая – за допомоги таблеток та води.

"Водій щойно знепритомнів під час руху через спеку. Водій зустрічного трамвая йде рятувати водою та таблетками. У кабіні +47", - йдеться у повідомленні "КТС".

"Кажуть, що водіям у кабіну поставлять вентилятори, але це буде максимум восени... А поки нехай все літо працюють до втрати свідомості...", - написав про цей інцидент на своїй сторінці у Facebook киянин Олег Васильєв.

Спека в Україні досягне піку

24 та 25 червня в Україні стануть найспекотнішими днями в червні. Про це розповів провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило.

"24 і 25 червня стануть найспекотнішими днями червня, буде +35 градусів, а місцями навіть вище", - заявив він.

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Автор: Ольга Робейко