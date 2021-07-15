Спроби врятувати чоловіка не увінчалися успіхом.

У Києві водієві тролейбусу КП "Київпастранс" стало погано за кермом, згодом він помер.

Подія трапилася на перехресті вулиць Вишгородська та Мостицька, повідомляє dtp.kiev.ua.

"Першими на допомогу прибігли рятувальники КАРС КМДА, почали реанімацію, через кілька хвилин приєдналися медики швидкої. Ще через півгодини констатували біологічну смерть", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в КАРС, водій зупинився і втратив свідомість, рятувальники почали проводити реанімаційні дії - масаж серця і штучне дихання, передає Обозреватель. Медики, які прибули на місце, також намагалися допомогти водієві, зокрема вкололи адреналін і використовували апарат для дефібриляції.

Причини смерті водія поки не відомі. Подія призвела до затримки руху тролейбусів на даній ділянці.

Зазначимо, що загиблий керував тролейбусом ЛАЗ, який побудований у 2008 році, і постачався з заводу без кондиціонера. Він обслуговується в столичному тролейбусному депо № 2.

Нагадаємо, 23 червня в Києві водій трамвая втратив свідомість прямо під час руху, температура в кабіні досягала +47 градусів. На допомогу прийшов інший водій із зустрічного трамвая.

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Автор: Олександр Топчій