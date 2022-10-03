Астрологи попереджають, що повний місяць 9 жовтня буде дуже важким і енергетично напруженим. Тому якщо ви плануєте на цей день якийсь важливий захід, покупку або угоду, краще все перенести на день раніше або на день пізніше.
Але є також і ті знаки Зодіаку, кому "чорної смуги" не минути при будь-якому розкладі. Хто вони і до чого їм готуватися - читайте в матеріалі УНІАН.
Водолій
У вас можуть бути пов'язані невдачі з документами. Астролог каже, що вам можуть видати не той документ, відмовити у видачі якогось документа, допустити в ньому помилку, анулювати або щось в такому дусі. Це буде не настільки критично, але напевно зіпсує плани і дуже вас засмутить.
Також можуть бути проблеми з правоохоронними органами. Або вас притягнуть до якоїсь відповідальності, або вам же доведеться звертатися до органів за допомогою.
Риби
У Риб буде "чорна смуга" на фінансовому аспекті. Це можуть бути затримки з виплатою заробітної плати, якісь штрафні санкції, додаткові податки і непередбачені витрати.
Також експерти попереджають про те, що 9 жовтня буде напруженою ситуація в плані спілкування з батьками і дітьми. Не виключені конфлікти, сварки, образи.
Нагадаємо, повний місяць 9 жовтня залишить без грошей ці знаки Зодіаку.