Якщо ви запланували на цей день щось важливе, плани краще скасувати або перенести.

Астрологи попереджають, що повний місяць 9 жовтня буде дуже важким і енергетично напруженим. Тому якщо ви плануєте на цей день якийсь важливий захід, покупку або угоду, краще все перенести на день раніше або на день пізніше.

Але є також і ті знаки Зодіаку, кому "чорної смуги" не минути при будь-якому розкладі. Хто вони і до чого їм готуватися - читайте в матеріалі УНІАН.

Водолій

У вас можуть бути пов'язані невдачі з документами. Астролог каже, що вам можуть видати не той документ, відмовити у видачі якогось документа, допустити в ньому помилку, анулювати або щось в такому дусі. Це буде не настільки критично, але напевно зіпсує плани і дуже вас засмутить.

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Також можуть бути проблеми з правоохоронними органами. Або вас притягнуть до якоїсь відповідальності, або вам же доведеться звертатися до органів за допомогою.

Риби

У Риб буде "чорна смуга" на фінансовому аспекті. Це можуть бути затримки з виплатою заробітної плати, якісь штрафні санкції, додаткові податки і непередбачені витрати.

Також експерти попереджають про те, що 9 жовтня буде напруженою ситуація в плані спілкування з батьками і дітьми. Не виключені конфлікти, сварки, образи.

Нагадаємо, повний місяць 9 жовтня залишить без грошей ці знаки Зодіаку.

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