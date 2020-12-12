12 грудня - 346-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 19 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 29 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 12 грудня 2020

Цього дня світ відзначає Міжнародний день "Хеві-метал", Міжнародний день нейтралітету, Міжнародний день умовно безкоштовних програм, Міжнародний день загального охоплення послугами охорони здоров'я.

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Пам'ятні дати 12 грудня, річниці та події

12 грудня 1901 року у Великій Британії була заснована Асоціація настільного тенісу. Біля витоків настільного тенісу стояли британські військові, які несли службу в Індії та Південній Африці. Замість ракеток вони використовували кришки від сигарних коробок, м'ячами служили обрізані пляшкові пробки, а замість сітки на столі викладалися книги. Великий внесок у розвиток пінг-понгу зробив англієць Джеймс Гібб, який привіз у 1900 році зы США порожнисті целулоїдні м'ячі. Історія походження назви "пінг-понг "(нагадує звук удару м'ячика об стіл) достеменно невідома. Вважається, що його придумав сам Гібб, але є думка, що вона була введена у вжиток в 1901 році компанією "Джон Жак і сини". Ця фірма офіційно зареєструвала цю назву й передала права на використання торгової марки в Америці фірмі "Паркер бразерс", яка відразу ж налагодила виробництво спортивного інвентарю для цієї гри. На початку минулого століття правила пінг-понгу ускладнили. Однак статус окремого виду спорту гра тоді ще не отримала. У пінг-понг грали переважно британські аристократи після вечері і тільки у вигляді розваги. В одному зі спогадів початку 20 століття йшлося, що чоловікам за тодішніми правилами не рекомендувалося грати в настільний теніс у вечірніх костюмах, а дамам - у сукнях. Рукоятки ракеток у тодішньому настільному тенісі були довгими, а сама поверхня ракетки - витягнутою й за формою нагадувала грушу. Новий виток популярності настільного тенісу в Англії та Уельсі припав на 1920-ті роки. У країнах Європи і Далекого Сходу з'явилися національні асоціації, що дозволило вирішити проблему з міжнародною стандартизацією правил. У 1926 році була утворена Міжнародна федерація настільного тенісу, ще через рік у Лондоні пройшов перший Чемпіонат світу з настільного тенісу. З 1988 року настільний теніс є олімпійським видом спорту.

У 1910 році в Нью-Йорку зникла безвісти світська левиця Дороті Арнольд. Дороті Арнольд народилася у 1884 році в Нью-Йорку. Її батько був господарем парфумерної компанії, а вона - відомою й завидною нареченою. Але сама вона не поспішала заміж, вважаючи за краще самореалізацію як письменниці. До грудня 1910 року з-під пера Арнольд вийшло кілька творів, останнім з яких була розповідь "Листя лотоса". За життям молодої дівчини пильно стежили журналісти. Як зазначала Преса, Арнольд перебувала "на вершині своєї молодості, багатства, була особливо популярна, перспективна й на вигляд абсолютно щаслива". Вона вранці пообіцяла своїй матері зустрітися в кафе, але туди так і не з'явилася. Батько Дороті - Френсіс Арнольд не став звертатися в поліцію, побоюючись, що це завдасть шкоди його престижу і приверне увагу громадськості та преси до ситуації, яка склалася. Але успіху розслідування зникнення, проведене співробітниками детективного агентства Пінкертона, не мало. Коли до пошуків підключилася поліція, слідів Дороті і зовсім не знайшли. До кінця 1910-х років пошуки Дороті Арнольд припинилися. Її батько - Френсіс Арнольд, який витратив на них близько ста тисяч доларів, до моменту своєї смерті остаточно втратив віру в те, що його дочка жива. У своєму заповіті він вказав, що вважає Дороті мертвою і з цієї причини не залишає їй жодної частки своєї спадщини. У 1922 році він пішов із життя. Історія зникнення Дороті Арнольд лягла в основу безлічі романів і кінофільмів. Але найцікавішим і романтичним є те, що саме ім'ям Дороті Арнольд Френк Баум назвав героїню свого роману "Чарівник країни ОЗ", віднесену ураганом в казкову країну.

У 1911 році столиця Індії була перенесена з Калькутти в Делі.

У 1961 році в США був запущений на орбіту перший у світі радіоаматорський супутник OSCAR-1.

У 1991 році Верховна Рада України ухвалила закон Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР, згідно з яким скасовувалася 122 стаття КК України (за добровільні гомосексуальні відносини). З того моменту передбачається покарання за гомосексуальні стосунки тільки в разі застосування насильства.

У 2008 році Швейцарія приєдналася до Шенгенської зони й стала 25-ю країною-учасницею Угоди про безвізове переміщення.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 12 грудня вшановує пам'ять мученика Парамона Віфінського. Інші назви свята: "Парамон", "Парамонів день", "Зорник". За юліанським календарем Парамонов день припадав на кінець листопада і по ньому передбачали погоду в грудні.

Що сьогодні не можна робити

Головне - не можна лінуватися. Також не можна ігнорувати страхи - їм обов'язково потрібно знайти причину. Не потурайте шкідливим звичкам, оскільки вони погано вплинуть на ваше майбутнє. Уникайте конфліктів, навіть найменша сварка може швидко перерости в гучний скандал й обернеться серйозними наслідками. Уникайте ризику.

Прикмети на 12 грудня

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- зоря червона - бути грудню ясним;

- заметіль - ще тиждень буде така ж погода;

- багато снігу - наступний рік буде врожайним;

- немає снігу - в найближчі сім днів будуть сильні морози;

- зірки яскраві - до морозу, тьмяні - до тепла.

12 грудня іменини

Іменини у Парамона, Миколи, Сергія, Івана та Дениса.

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Автор: Нана Чорна