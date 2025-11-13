Нові серії почнуть виходити 17 грудня на Prime Video.

В Amazon Prime опублікували великий трейлер другого сезону "Фоллаута" за місяць до старту серіалу – нові серії почнуть виходити 17 грудня. Загалом до другого сезону увійде вісім серій.

Головна героїня Люсі разом із Гулем вирушають у культове місто Нью-Вегас, яке стане центром усіх сюжетних перипетій шоу. Кожен переслідує свої цілі. Дівчина збирається помститися батькові, а Купер – знайти сім'ю.

Також у ролику показали різних персонажів, включно з містером Хаусом та третім головним героєм – членом Братства Сталі Максимусом. А ще можна побачити акторів Маколея Калкіна ("Сам удома") і Кумейла Нанджіані (серіал "Кремнієва долина"): чутки про їхню участь у другому сезоні підтвердилися.

Нарешті, фанатів всесвіту "Фоллаута" потішать монстри – пазурі смерті, радскорпіони, радтаракани, а також супермутант – одного з них виразно чути в трейлері.

На відміну від першого сезону Fallout, Amazon випускатиме 2 сезон по серії на тиждень, а не всі епізоди одразу. Прем'єра фінального епізоду відбудеться 4 лютого 2026 року.

До слова, серіал уже продовжили на 3-й сезон. При цьому загалом проєкт може отримати 5-6 сезонів. Кажуть, що з розвитком персонажів поспішати не збираються.

Перший сезон виявився надзвичайно успішним - його подивилися понад 100 мільйонів людей від моменту прем'єри, яка відбулася у квітні 2024 року. Серіал також отримав 90% свіжості від критиків і глядачів на Rotten Tomatoes.

