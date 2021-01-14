Традиційно на восьмий день після свята Різдва Христового відзначається велике свято – Обрізання Господнє.

Щороку 14 січня християни східного обряду відзначають Обрізання Господнє. Цей священний день вважається великим святом й традиційно настає на восьмий день після свята Різдва Христового.

Обрізання Господнє – що означає свято

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікЧерез тиждень після народження Ісуса Христа, за місцевими традиціями, необхідно було здійснити акт обрізання немовляти, як того й побажали ангели ще до його зачаття в утробі Діви Марії.

Обряд обрізання був встановлений для всіх немовлят чоловічої статі. Він означав приналежність до народу, обраного Богом. Вважалося, що хлопчик, який не пройшов цю процедуру, не належить до Єдиного Бога і Творця, не гідний до нього звертатися та є іновірцем.

Старозавітне обрізання було прообразом християнського хрещення.

Сенс свята Обрізання Господнього

Свято Обрізання Господнього має глибинний сенс і символічне значення. Насправді Сину Божому не потрібна була процедура усічення крайньої плоті, оскільки, хоч він і був людиною, проте безгрішною і святою.

Пішовши на цей обряд Ісус показав людям своє смирення, адже він прийшов як Спаситель для виконання морального закону. Він на власному прикладі показав свою духовну близькість для кожного віруючого.

Свято Обрізання для християн важливе, зокрема, тим, що всупереч багатьом судженням, здійснення Ісусом цього обряду доводить його приналежність до роду людського та до того, що він був чоловічої статі, а обряди, які призначалися для іудеїв, були здійснені і над Спасителем.

Православні християни благочестиво визнають за іудеями право богообраності, тому вони з благоговінням відзначають свято Обрізання Господнього. Перші апостоли і християни, які походили з іудеїв, також були обрізані.

Як слід відзначати Обрізання Господнє

Свято Обрізання Господнього відзначається в один день із вшануванням пам'яті святого Василя Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської. У народі він відомий під назвою Васильєва дня.

У всіх храмах 14 січня традиційно проходять святкові богослужіння. Тому вірянам слід сходити в храм на службу.

Крім того, цього дня також відзначається Старий Новий рік. У ніч на 14 січня дівчата ворожать. А хлопці з самого ранку посівають зерном по домівках, виголошуючи обрядові вірші з побажаннями господареві щастя, здоров’я та достатку.

Що не можна робити на Обрізання Господнє

У свято Обрізання Господнього не можна відмовляти людині у прощенні та допомозі – це може залучити невдачу. Забороняється цього дня лаятися, використовувати нецензурну лексику, ображати близьких людей та думати про погане.

Не можна також давати гроші в борг, інакше весь рік пройде в боргах. Не рекомендується виносити сміття з дому. Поганою прикметою вважається вирішення фінансових питань та рахування дрібних грошей.

Народні прикмети та повір'я на 14 січня

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Дерева в інеї – прикмета хорошого врожаю зернових культур.

Загадане у ніч з 13 на 14 січня бажання обов'язково здійсниться.

Людина, яка народилася у свято Обрізання Господнього, проживе життя в достатку.

Одягти обновку 14 січня означає, що весь рік буде вдалим.

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Автор: УНІАН