Вибір подарунка для тата й мами – просте і водночас складне питання, адже дуже хочеться порадувати найрідніших людей.

З наближенням Нового 2021-го року постає питання, що ж такого оригінального подарувати батькам, аби їх порадувати.

Читайте такожПодарунки дітям на Новий рік: ідеї сюрпризів під ялинку для хлопчиків і дівчатокБатько та матір – найближчі люди, з якими ми провели найкращі роки нашого життя. Тому саме їм хочеться подарувати щось душевне й незабутнє.

Подарунки для батьків можуть бути дорогими, доступними за ціною, пам'ятними, сувенірними. Вибір залежить від віку батьків, їхніх інтересів та захоплень. Можливо, батько або матір про щось уже давно мріють і здійснення їхніх бажань буде чи не найліпшим сюрпризом на Новий рік.

Спільні подарунки на Новий рік для батька та матері

Як новорічний дарунок батькам гарним варіантом будуть парні презенти, можливо, в певному стилі. У пригоді може стати щось із списку нижче:

набір продуктів у святковому кошику до новорічного столу – сири різних сортів, ковбаси, заморські фрукти, шоколадні цукерки і пляшка спиртного;

теплі рукавиці і шарфи – в чоловічому й жіночому стилі для тата і мами;

чайний сервіз з новорічним принтом для чаювання в колі родини;

новорічний набір іменних келихів;

шоколад з новорічними привітаннями або печиво з передбаченнями;

організація новорічного свята в заміському будинку всією сім'єю;

електрокамін або обігрівач – створять у кімнаті комфортну температуру;

робот-пилосос або миючий пилосос, який допоможе утримувати будинок у чистоті без особливих зусиль;

кавоварка – для батьків, які люблять пити каву й пригощати нею рідних і друзів;

хлібопічка, фритюрниця, яйцеварка, тостер, сушарка для овочів і фруктів – є багато видів дрібної побутової техніки, яка стане в пригоді на кухні батькам;

цифровий фотоапарат – чудовий подарунок для батьків, які люблять знімати все на камеру;

планшет, смартфон, айфон або електронна книга – не потрібно купувати занадто "круті" пристрої, якщо батьки не вміють ними користуватися.

два зручні крісла;

метеостанція – потрібний і корисний сюрприз, завдяки якому батьки завжди будуть готові до погодних сюрпризів;

парні термокружки – будуть дуже корисними для тих батьків, які люблять вирушити удвох на прогулянку або на дачу;

сімейний фотоальбом – милий подарунок, який потішить теплими спогадами;

новорічна фотосесія вдвох або всією сім'єю;

прикраси для мами, шкіряний ремінь для тата;

шкатулка для прикрас – мамі, короб для інструментів – татові;

іменні халати і рушники з вишитими іменами або ініціалами;

квитки в кіно або театр, на концерт улюбленого виконавця;

новорічне свято, організований дітьми для батьків, де будуть самі рідні та близькі люди;

сертифікат на майстер-клас або на курси – кулінарія, уроки танців, живопису або інше.

Подарунки на Новий рік мамі

Обираючи презент матусі, слід брати до уваги її інтереси та потреби. Серед найбільш актуальних новорічних подарунків мамі є:

ювелірні прикраси або біжутерія – сережки, намиста, кулон з ланцюжком, браслет;

шкатулка для зберігання прикрас;

натуральна косметика – мило ручної роботи, гель для душу, молочко для тіла, скраб для обличчя;

улюблені парфуми;

різні цікаві елементи оздоблення кімнати – статуетки, талісмани, картини, шкатулка та інші дрібниці;

ароматичні свічки – вони піднімуть настрій і наповнять кімнату неповторним ароматом;

шкіряна сумочка або гаманець – аксесуар, що підходить під стиль одягу;

презенти за захопленнями – набір для шиття, вишивки, в'язання або іншого рукоділля, кошик для зберігання ниток або різних дрібничок.

гідромасажна ванна для ніг – зніме втому, відновить красу ніг;

набір столового або інших кухонних дрібничок хорошої якості.

високоточні кухонні ваги – чудова й необхідна для кожної господині річ;

квіти в горщику – такий сюрприз порадує матусю й поповнить її колекцію домашніх рослин;

букет живих квітів – це завжди приємний подарунок жінці на будь-яке свято;

коробка шоколадних цукерок або букет з улюблених солодощів;

сертифікат на відвідування салону краси з усіма необхідними процедурами.

Подарунки на Новий рік батькові

Кожна доросла людина так чи інакше має певні захоплення та уподобання. Можливо, батько вже давно має на меті обзавестися певним предметом, тому він особливо зрадіє такому презенту. Обрати можна щось із такого:

наручний годинник – надійний аксесуар буде хорошим дарунком;

мангал або гриль для барбекю – любителю часто відпочивати на природі;

пояс для патронів, камуфляжну кепку або костюм, зручні черевики, дощовик кольору хакі, набір для догляду за рушницею – для мисливця;

розкладне рибальське крісло, набір вудок і снастей, складаний стільчик, гумові чоботи по пояс, термос, коптильня для риби – для затятого рибалки;

плетений місткий кошик, набір ножів з невеликими, але тонкими лезами, компас, шапку з москітною сіткою, прогумовану зручне взуття – для грибника;

відеореєстратор, навігатор, автомобільний пилосос – для власника автомобіля;

електроінструменти – дриль, перфоратор, шліфувальна машинка, пила або інший інструмент – якщо батько полюбляє майструвати;

сертифікат у спортивний зал на три місяці або півроку – якщо батько займається спортом;

складну головоломку, набір для покеру, шахи або книгу на ту темі, до якої виявляє більший інтерес – для батька-інтелектуала;

шкіряний портфель, портмоне або ремінь, запонки, затиск для краватки;

книга-сейф – в ньому можна зберігати документи, гроші та інші цінні речі.

батька-колекціонера можна порадувати ексклюзивною річчю, якої у нього ще немає;

елітний алкоголь і м'ясні делікатеси на святковий стіл.

Загалом будь-який подарунок буде приємним для батька та матері, адже їм важлива насамперед увага від сина або доньки.

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Автор: УНІАН