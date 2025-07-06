Творці аніме зайвий раз нагадали, що другий сезон - самостійна історія.

На Anime Expo CD Projekt RED і студія Trigger представили перший тизер Cyberpunk: Edgerunners 2.

Короткий ролик нагадує, що новий сезон стане окремою історією, а головний герой першого аніме, Девід Мартінес, у ньому не з'явиться. У тизері йдеться: "Девід Мартінес помер, але Найт-Сіті продовжує жити".

У відео звучить пісня Dive від Beach House, не виключено, що вона увійде в офіційний саундтрек.

Відео дня

Проєкт знову створюється зусиллями CD Projekt RED і Trigger. Постановкою займається Кай Ікарасі, він уже ставив шостий епізод першого сезону, а сценарій пише Бартош Штибор, автор коміксів з Cyberpunk 2077 і володар премії "Г'юго".

Другий сезон складатиметься з десяти епізодів. Навіть приблизну дату релізу поки що не називають, серіал усе ще перебуває у виробництві.

Раніше ми розповідали, що сиквел Cyberpunk 2077 увійшов у стадію препродакшена. CDPR назвали гру у звіті Cyberpunk 2, але це не означає, що гра отримає саме таку фінальну назву.

Крім того, нещодавно CD Projekt RED перенесла новий "фінальний" патч для Cyberpunk 2077. Тепер у оновлення немає точної дати релізу.

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