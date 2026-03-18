Вийшов тизер горору 'Backrooms: Залаштунки' від А24 за мотивами однойменного YouTube-феномену

Кіноомпанія А24 показала перший тизер фільму жахів "Backrooms: Залаштунки", що є екранізацією однойменної серії YouTube-горорів.

"Залаштунки" (The Backrooms) – це популярний тренд у соціальних мережах, що зображає моторошний безкінечний лабіринт порожніх офісних кімнат. Він став вірусним через почуття тривожності, стиснутих просторів, ностальгії та гнітючого очікування.

Автором серій надпопулярних відео у YouTube став Кейн Парсонс (відомий під ніком Кейн Піксельс), і саме він виступив режисером першої повнометражної екранізації тренду.

Власне, сюжет стрічки зосереджений навколо лабіринту порожніх офісних кімнат, які приховують дещо моторошне. Гнітюче очікування лякає головних героїв та змушує їх рухатися далі, тамуючи відчай і передчуття непоправного жаху.

Головні ролі у новій стрічці виконали Фінн Беннетт (серіали "Лицар Сімох Королівств", "Справжній детектив: Нічна країна"), Лукіта Максвелл (серіали "Правдива терапія", "Покоління"), Еван Джогія ("Оселя Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті", "Зомбіленд: Подвійний постріл"), а також Ренате Рейнсве – цьогорічна номінантка на престижну кінопремію "Оскар" за роль у стрічці "Сентиментальна цінність". Ще одну важливу роль виконав Чиветел Еджіофор, відомий за фільмами "Життя Чака", "Веном" та "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця".

Backrooms – суть інтернет-феномену

За інтернет-каноном, так звані "залаштунки" – це череда порожніх кімнат із жовтими шпалерами та шумними люмінісцентними лампами, що нагадують офісне освітлення. Користувачі переконані, що вибратися із лабіринту однотипних кімнат неможливо, а кожна наступна – це новий рівень із ще більш моторшними та небезпечними монстрами. Вважається, що легенда про "залаштунки" експлуатує дитячі страхи та викриває "темну сторону" звичного для нас світу.

Історія "залаштунків" почалася із дописа користувача 4chan, який опублікував архівне фото магазина меблів із тією самою "жовтою" кімнатою та закликав інших користувачів публікувати фото місць, які "здаються неправильними". Зловісна атмофсера світлини сприяла тому, що фото "завірусилося", і після активного "мемного життя" у мережі, програмісти створили програму, що стимулювала випадкову генерацію пов'язаних одна з одною порожніх кімнат. Вона і послугувала основою для інших комп'ютерних ігор та подальших проєктів тематики "залаштунків".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат стрічка вийде 29 травня 2026 року.

