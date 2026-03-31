З Хав'єром Бардемом: вийшов трейлер серіального римейку культового 'Мису страху'

Стрімінговий сервіс Apple TV показав перший трейлер серіального римейку культової кримінальної драми "Мис страху" (Cape Fear) 1991 року від Мартіна Скорсезе, який, своєю чергою, був римейком однойменного фільму Джей Лі Томпсона 1962 року, знятого за романом Джона Д. Макдональда "Кати".

Водночас творці серіалу підкреслюють, що він не є прямою адаптацією оригіналу та попередніх фільмів, а скоріше надихався ними.

В центрі сюжету – затятий злочинець Макс Кейді, який виходить із в'язниці, переповнений жагої помсти державному захиснику, який приховав певні докази, які могли б змінити хід слідства на користь підсудного.

Відео дня

Головну роль у новій версії виконав Хав'єр Бардем ("Старим тут не місце", "Вікі Крістіна Барселона", "Їсти, молитися, кохати", "Ескобар", франшиза "Дюна"). Нагадаємо, у версії Скорсезе цього персонажа грав Роберт де Ніро.

Крім того, у серіалі задіяні Емі Адамс ("Спіймай мене, якщо зможеш", "Боєць", "Майстер", "Людина зі сталі", "Нічні тварини") та Патрік Вілсон (франшизи "Закляття", "Астрал", "Аквамен", серіал "Фарго").

При цьому Мартін Скорсезе і Стівен Спілберг виступили продюсерами серіалу.

Прем'єра серіалу запланована на 5 червня 2026 року.

