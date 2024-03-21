Прем'єра фільму "Чужий: Ромул" запланована на 16 серпня 2024 року.

Кінокомпанія 20th Century Studios представила перший трейлер науково-фантастичного фільму жахів "Чужий: Ромул" (Alien: Romulus), який стане новою частиною культової франшизи.

Події нового фільму розгортаються між першою та другою частинами франшизи – "Чужий" (1979) і "Чужі" (1986). Обшукуючи занедбану космічну станцію, група молодих космічних колонізаторів стикається віч-на-віч із найжахливішою формою життя у Всесвіті.

Головну роль у фільмі виконала зірка фільму "Прісцилла" Кейлі Спені, яка отримала Кубок Вольпі на Венеційському кінофестивалі 2023 року. Також у фільмі задіяні Девід Джонсон (серіали "Таємнича влада", "Індустрія"), Арчі Рено (серіал "Тінь і кістка", фільми "Покоління Вояджер", "Морбіус"), Ізабела Монер ("Мадам Павутина", "Супермен"), Спайк Фірн ("Після сонця", "Бетмен") та інші.

Зняв фільм уругвайський режисер Феде Альварес ("Зловісні мерці: Чорна книга", "Не дихай", "Дівчина, яка застрягла в павутині"). Він же виступив співсценаристом фільму. Режисер першого фільму Рідлі Скотт приєднався до картини як продюсер.

Прем'єра фільму "Чужий: Ромул" запланована на 16 серпня 2024 року.

Франшиза "Чужий"

Перший фільм про кровожерливе інопланетне чудовисько ксеноморфа, він же "Чужий", вийшов у 1979 році. Зняв його англійський режисер Рідлі Скотт, для якого ця робота стала проривною – вже згодом він зняв "Того, хто біжить по лезу", "Гладіатора", "Наполеона" і ще багато інших гучних хітів.

Одну з головних ролей у фільмі виконала Сігурні Вівер, яка пізніше ще тричі поверталася до ролі астронавта Еллен Ріплі – у фільмах "Чужі" (1986), "Чужий 3" (1992) і "Чужий: Воскресіння" (1997). Усі три фільми були зняті різними режисерами – Джеймсом Кемероном, Девідом Фінчером і Жан-П'єром Жене.

У 2012 році Рідлі Скотт відродив франшизу, знявши фільм "Прометей" з Нумі Рапас, Шарліз Терон і Майклом Фассбендером у головних ролях. Ця стрічка, як і її продовження 2017 року "Чужий: Заповіт" із Фассбендером у головній ролі, стали приквелами до фільму 1979 року.

Також у франшизи "Чужий" є два кросовери – "Чужий проти Хижака" (2004) від Пола В. С. Андерсона і "Чужі проти Хижака: Реквієм" (2007) від Коліна і Грега Штраусів.

Як повідомляв УНІАН, також цього року на екрани вийде ще один фільм із Кейлі Спені в головній ролі – антиутопія Алекса Гарленда "Повстання Штатів".

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