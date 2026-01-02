Обережно, у новині багато спойлерів!

Творці серіалу "Дивні дива" Метт і Росс Даффери вперше детально висловилися про фінал шоу та відповіли на запитання, яке хвилює фанатів після останньої серії: чи жива Одинадцять.

В інтерв'ю Variety вони розповіли, що відкритий фінал був свідомим творчим рішенням. Росс пояснив, що Одинадцять у серіалі символізує магію дитинства, а для того, щоб герої могли подорослішати, ця магія мала зникнути з Гокінса:

"Ми ніколи не писали версію, де Одинадцять просто залишається в підвалі. Це не могло бути просто й легко. Нам був потрібен фінал, який одночасно буде болісним, світлим і сповненим надії".

Метт додав, що в сценарній кімнаті точилися тривалі суперечки щодо долі героїні. Частину цих дискусій автори навмисно перенесли на екран. Так, промова Гоппера відображає одну позицію, а слова її сетри Калі - іншу. Ключовим стало питання вибору самої Одинадцять.

"Питання полягало в тому, який з цих варіантів обере Одинадцять? І якщо ви, як Майк та інші, вирішили вірити, що вона жива, то вона обрала щось посередині. Але в будь-якому випадку, це абсолютно безкорисливий і героїчний вчинок з боку Одинадцять. Ви бачили всіх тих вагітних жінок і скільки дітей, потенційно, народиться завдяки її крові, як буде існувати цей цикл і скільки інших дітей переживе те, що пережила вона. І вона робить все, щоб це ніколи більше не повторилося.", - наголосив Даффер.

Брати також прокоментували популярні фанатські теорії. Метт спростував припущення, що Одинадцять контактувала з Майком після фінальних подій. За його словами, жодного телепатичного зв’язку між ними не було. Водночас він підтвердив, що Майк під час випускної церемонії усвідомлює логічну нестиковку, адже через "криптоніт" Одинадцять фізично не могла дістатися до воріт і використати свої здібності:

"Але є ще багато інших питань. Чи могла Калі насправді це зробити? Чи могла вона бути живою? Нам подобається, що це вирішувати глядачам".

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю брати Даффери анонсували спіноф серіалу. За їхніми словами, це буде абсолютно нова історія, однак в ній знайдеться місце поясненню однієї із загадок "Дивних див".

