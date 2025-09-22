Нова стрічка від студії А24 вийде на екрани українських кінотеатрів 27 листопада 2025 року.

Вийшов український тизер-трейлер романтичної фентезійної комедії "Вічність" (Eternity) від студії А24, головну жіночку роль в якій виконала зірка Marvel Елізабет Олсен (Ванда Максімофф / Багряна Відьма).

В центрі сюжету фільму – жінка на ім'я Джоан, яка після смерті має зробити вибір: з ким провести вічність у потойбічному житті. Спочатку все виглядає просто, адже на роздоріжжі героїня зустрічає свого коханого чоловіка Ларрі, з яким вона провела все своє життя. Однак невдовді на горизонті з'являється також її перший чоловік Люк, який загинув молодим і чекав на неї десятиліттями.

Партнерами Олсен на знімальному майданчику стали Майлз Теллер ("Топ Ґан: Меверік", "Ущелина", франшиза "Дивергент") та Каллум Тернер ("Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", "Емма", серіал "Володарі повітря").

Ще одну важливу роль медіаторки у потойбічному житті зіграла лауреатка премії "Оскар" Да'Він Джой Рендольф ("Залишенці", "Шпигунка на весіллі").

Режисером фільму виступив Девід Фрейне, який до цього зняв боді-горор "Третя хвиля зомбі" та романтичну комедію "Побачення з Ембер".

Світова прем'єра стрічки відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто у вересні 2025 року.

Як повідомила пресслужба кінокомпанії Adastra Cinema, що є дистриб'ютором фільму в Україні, в український прокат "Вічність" вийде 27 листопада 2025 року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 88% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 64 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

