Аргентинський режисер Андрес Мускетті, відповідальний за випущений цього тижня сольний фільм про Флеша, також зніме ще один фільм в межах кіновсесвіту DC – наступний фільм про Бетмена.

Як пише The Hollywood Reporter, про залучення Мускетті, який до цього також зняв фільми жахів "Мама", "Воно" та "Воно 2", до роботи над фільмом "Відважний і сміливий" (The Brave and the Bold) говорили кілька тижнів, однак цього тижня угода була нарешті остаточно укладена.

"Ми побачили "Флеша" ще до того, як стали за кермо DC Studios, і знали, що ми в руках не лише далекоглядного режисера, а й великого шанувальника DC. Це чудовий фільм – смішний, емоційний, захоплюючий – і близькість і пристрасть Енді до цих персонажів і цього світу просто резонує в кожному кадрі. Отже, коли прийшов час шукати режисера для фільму "Відважний і сміливий", насправді був лише один вибір. На щастя, Енді погодився", – йдеться в заяві нових очільників DC Studios Джеймса Ганна та Пітера Сафрана.

Що відомо про фільм "Відважний і сміливий"

Фільм "Відважний і сміливий" (The Brave and the Bold) розповість про стосунки Брюса Вейна/Бетмена з його сином Демієном Вейном. Його матір'ю є Талія аль Гул, і доволі довго Вейн не знав про існування сина. Підліток був вихований найманими вбивцями з Ліги тіней, однак поступово він налагодив стосунки зі справжнім батьком та згодом став новим Робіном.

"Це дуже дивна історія батька і сина", – сказав Ганн журналістам наприкінці січня, анонсуючи фільм.

Фільм буде частиною оновленого всесвіту DC та зніматиметься незалежно від "Бетмена 2" Метта Рівза з Робертом Паттінсоном, з іншим актором у головній ролі. Водночас фільм Рівза увійде до DC Elseworlds ("Інші світи DC"), куди увійдуть ще кілька проектів, незв'язаних з основним кіновсесвітом.

Які ще проекти входитимуть до оновленого всесвіту DC

В лютому 2023 року Ганн та Сафран оголосили про свої плани на найближчі кілька років, анонсувавши одразу десять нових проектів – по п'ять фільмів ("Супермен: Спадщина", "Авторитети", "Відважний і сміливий", "Супердівчина: Жінка завтрашнього дня", "Болотна тварюка") та серіалів ("Істоти-коммандос", "Уоллер", "Ліхтарі", "Загублений рай", "Бустер Голд").

Вже відомо, що сам Джеймс Ганн зніме наступний фільм про Супермена. При цьому Генрі Кавілл, який грав роль Кларка Кента в кількох останніх проектах розширеного кіновсесвіту DC, точно в ньому не зіграє – на головну роль шукатимуть молодшого актора, адже фільм має розповісти саме про молоді роки героя, зокрема, про його становлення як особистості.

Крім того, вже відомо фільм "Болотяна тварюка" зніме Джеймс Менголд ("Перерване життя", "Поїзд на Юму", "Логан", "Аутсайдери", "Індіана Джонс і Реліквія долі").

