Кінокартину визнали найкращим документальним фільмом на кінофестивалі.

Документальний фільм української режисерки Аліси Коваленко отримав престижну нагороду в Австрії. Стрічка "We Will Not Fade Away / Ми не згаснемо" розповідає про підлітків з Луганщини, які знайшли можливість побачити світ поза межами війни.

Фільм відзначили нагородою на кінофестивалі Crossing Europe Film Festival Linz в Австрії. Відомо, що його створювали, зокрема, за підтримки Держкіно. На сторінці установи вже розповіли про нагороду, яку отримала українська режисерка.

"Відображаючи на екрані яскраві мрії та амбіції підлітків із маленького містечка, які потрапили у жорстоке середовище зруйнованих надій і захоплених життів, цей документальний фільм демонструє надзвичайну здатність залучати, розуміти та наближати до нас їхні історії та прагнення. Нагороду за найкращий документальний фільм отримує Аліса Коваленко за стрічку "Ми не згаснемо", - цитує організаторів фестивалю Держкіно.

У фільмі йдеться про п'ятьох підлітків з Луганської області. Бунтівники із золотого та Станиці Луганської отримують шанс побачити світ, їх запрошує у гімалайську експедицію мандрівник Валентин Щербачов.

Фільм "Ми не згаснемо" - трейлер

Хто така Аліса Коваленко

Українська режисерка та член європейської кіноакадемії Аліса Коваленко народилася у Запоріжжі, їй 35 років. Її фільми отримують нагороди на міжнародних кінофестивалях.

Дебютним повнометражним фільмом режисерки стала стрічка "Сестра Зо". Згодом Коваленко виступила режисером фільму "Аліса в країні війни", який визнали найкращою документалкою на трьох кінофестивалях. У 2018 році вона випустила документальний серіал про жіночий в Україні.

