Також до роботи залучать Джорджа Р. Р. Р. Мартін.

Bandai Namco анонсувала екранізацію однієї з найкращих ігор останніх років – Elden Ring. Проєктом займається студія A24, а режисером виступить Алекс Гарленд ("Із машини", "Анігіляція"), пише Deadline.

Також до роботи залучать Джорджа Р. Р. Р. Мартіна, який прописував міфологію для оригінальної гри. Ще минулого року письменник натякав на можливість екранізації, а студія From Software говорила про бажання розвивати всесвіт за межами відеоігор.

Подробиць про сюжет і акторський склад поки немає – як і точної дати релізу. Наразі Гарленд також працює над сценарієм трилогії "28 років потому" – продовженням культової зомбі-серії, започаткованої 2002 року.

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Нагадаємо, оригінальна під керівництвом Хідетаки Міядзакі вийшла в лютому 2022 року і стала справжньою культурною віхою в індустрії. На цей момент це найбільш нагороджувана гра в історії.

В Elden Ring гравці досліджують величезний фентезійний світ, сповнений підземеллями, монстрами та багатошаровою міфологією. Щоб просто пройти гру потрібно витратити 60-80 годин, а щоб повністю дослідити світ – не менше 200 годин.

Нагадаємо, 30 травня виходить кооперативний спін-офф Elden Ring: Nightreign. На відміну від оригінальної Elden Ring, у новій грі акцент зроблено саме на кооперативному геймплеї з командами до трьох осіб.

Також у розробці перебуває The Duskbloods. Це похмурий мультиплеєрний екшен з елементами стімпанку та вампірської тематики, який вийде торлько на Nintendo Switch 2.

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