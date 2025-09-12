Новина про продовження з'явилася за день до виходу фіналу третього сезону.

Apple TV+ продовжив на четвертий сезон науково-фантастичний серіал "Фундація" (Foundation), повідомляє Variety.

Новина про продовження з'явилася за день до виходу фіналу третього сезону, який стане доступний на Apple TV+ 12 вересня.

"Немає жодного серіалу, схожого на "Фундацію", і ми вважаємо себе щасливими, продовжуючи цей проект. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження епічної, емоційної історії, яка визначила перші три сезони, і на можливість працювати разом з одними з найталановитіших та найзахопленіших творчих партнерів в індустрії", - заявили шоураннери та виконавчі продюсери Ян Ґолдберґ і Девід Коб.

Серіал "Фундація": що важливо знати

Телесеріал заснований на циклі романів Айзека Азімова. Прем'єра відбулася 2021 року.

Події серіалу розгортаються в Галактичній Імперії, яка охоплює весь Чумацький Шлях. Науковець Гері Селдон пророкує загибель цієї держави та створює організацію "Фундація", яка повинна буде після цієї катастрофи відтворити цивілізацію. Це дуже обурює імператора Галактики.

У третьому сезоні до акторського складу увійшли Джаред Гарріс, Лі Пейс, Лу Ллобелл, Черрі Джонс, Брендон П. Белл, Синньйов Карлсен, Коді Ферн, Томас Лемаркіс, Александр Сіддік, Трой Котсур, Пілу Асбек, Лаура Бірн, Кассіан Білтон, Терренс Менн і Ровена Кінг.

Серіал виробляється для Apple студією Paramount Television. Ян Голдберг і Девід Коб виступають шоураннерами і виконавчими продюсерами четвертого сезону разом із Біллом Бостом, Пейсом, Майклом Сатраземісом, Робін Азімовою і Девідом С. Гойєром. Гойєром.

