В український прокат стрічка "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" вийде 16 листопада 2023 року.

Кінокомпанія Adastra Cinema представила новий трейлер підліткової екшн-антиутопії "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), що є приквелом популярної кінофраншизи "Голодні ігри" з Дженніфер Лоуренс.

Фільм заснований на однойменному бестселері американської письменниці Сюзанни Коллінз, яка також є авторкою оригінальної трилогії, та розповідає про молоді роки майбутнього антагоніста Коріолана Сноу та одні з перших "Голодних ігор", організованих після руйнівної громадянської війни у Панемі.

У стрічці "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" Коріолану Сноу лише 18 років. Хоча сім’я Сноу переживає важкі часи, він отримав шанс змінити свою долю, коли його обрали наставником юної Люсі Грей з Дистрикту 12 на Десятих ювілейних "Голодних іграх". Красива та розумна дівчина захоплює всю увагу Панема, зухвало співаючи під час церемонії, та вдало виступає на арені зі смертельними іграми. Тоді молодий Сноу починає небезпечну гру заради перемоги на Іграх та власного майбутнього, вважаючи, що його інстинкти та політична кмітливість разом з красою і талантом Люсі зможуть віднести його на саму вершину ієрархії Панему. Саме перегони Сноу та Люсі Грей за те, щоб вижити, зрештою покажуть, хто є співочою пташкою, а хто – змією.

Головні ролі у фільмі виконали Том Блайт (серіал "Біллі Кід") і Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія", "Шазам! Лють богів", "Білосніжка"). Також у фільмі задіяні Хантер Шефер ("Ейфорія"), Джейсон Шварцман (майже всі фільми Веса Андерсона), Пітер Дінклейдж ("Гра престолів", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", "Аферистка"), Віола Девіс ("Вдови", "Загін самогубців", "Ейр") та інші.

Режисером фільму виступив Френсіс Лоуренс, на рахунки якого такі фільми, як "Костянтин", три з чотирьох частин оригінальних "Голодних ігор" і "Країна снів".

