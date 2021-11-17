Зйомки вже стартували, а глядачі зможуть побачити все на власні очі вже в березні 2022 року.

У березні 2022 року глядачі зможуть спостерігати зародження нової історії кохання. Так, холостяк Алекс Топольський буде шукати свою долю серед 25 дівчат. За його словами, 12 сезон буде дуже гарячим.

А поки шанувальники романтичного реаліті "Холостяк" можуть насолодитися кількома кадрами зі зйомок.

Також новий "холостяк" показав кілька фото. На одному з них Алекс позує з деякими членами команди, серед яких можна впізнати керівника проекту Ганну Калину і ведучого Григорія Решетника.

На іншому фото Топольський постав у синій і злегка розстебнутій сорочці. При цьому погляд його спрямований вниз, але посмішка з обличчя не сходить.

"Доля троянди в моїх руках", - підписав фото новий "холостяк".

Нагадаємо, 32-річний Алекс Топольський - українець, який побудував успішний бізнес в Америці. Зараз він живе в Майамі і займається нерухомістю.

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Автор: Діана Могилєвич