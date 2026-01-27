Вийшов трейлер підліткового фентезі 'Хранителі лісу 2'

В український прокат фільм вийде 19 березня 2026 року.

Вийшов український трейлер підліткового пригодницького фентезі "Хранителі лісу 2" (Woodwalkers 2), що стане продовженням фільму 2024 року, заснованого на однойменній серії романів Каті Брендіс.

Стрічка спільного виробництва Німеччини та Австрії розповість про подальші пригоди хлопчика-пуми Караґа та його друзів з надзвичайними можливостями, які навчаються в закритій школі для особливих дітей. Дружба, перше кохання та пригоди – ось що чекає на глядачів у другій частині фільму.

У сиквелі до головної ролі повернувся 17-річний австрійський актор французького походження Еміль Шеріф.

Також у стрічці задіяні такі зірки німецькомовного кіно, як Олівер Масучі ("Він знову тут", "Хід короля", серіал "Пітьма"), Моріц Бляйбтрой ("Достукатись до небес", "Біжи, Лоло, біжи", "Душевна кухня") та Мартіна Гедек ("Життя інших", "Комплекс Баадер-Майнгоф", "Щоденник Анни Франк").

Режисером фільму виступив німець Свен Унтервальд-мл., який до цього працював над франшизою "Школа магічних тварин". Він замінив американсько-німецького режисера Даміана Джона Гарпера, який поставив першу частину.

Франшиза "Хранителі лісу" – що відомо

Нагадаємо, перша частина франшиза "Хранителі лісу" вийшла на екрани восени 2024 року, хоча українські глядачі змогли побачити стрічку лише на початку 2025 року.

Критики похвалили фільм за візуальну складову, однак розкритикували за сценарій. Картина мала дві номінації на Німецьку кінопремію – як найкращий дитячий фільм та за спецефекти.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,1 з 10 балів.

Вже відомо, що у франшизи буде третя частина, яка має вийти на екрани у вересні 2027 року.

