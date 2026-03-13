'Оскар-2026' вже скоро: дата церемонії, повний список номінантів і трансляція

Вже у ніч на 16 березня відбудеться 98-ма церемонія нагородження премії "Оскар 2026", яка проходитиме у театрі Dolby у Лос-Анджелесі.

В Україні церемонію коментуватиме актор театру та кіно, театральний режисер Олексій Гнатковський. Він стане ведучим передшоу.

Коли буде Оскар 2026: дата, час і трансляція в Україні

98-ма церемонія нагородження премії "Оскар 2026" має відбутися уночі з 15 на 16 березня. Початок передшоу стартує о 23:00 15 березня. Сама ж церемонія нагородження має розпочатися о 01:00.

Шоу транслюватиметься на каналі ABC і на стрімінгу Hulu, в Україні - на телеканалі "Суспільне Культура".

Хто вручатиме премію "Оскар" у 2026 році

Як повідомляється на офіційному сайті Oscars.org, серед голлівудських зірок, що вийдуть на сцену вручати нагороди і не тільки, будуть: Хавʼєр Бардем, Кріс Еванс, Демі Мур, Мая Рудольф, Кумаїл Нанджіані, Чейз Інфініті, Ніколь Кідман, Ченнінг Татум, Педро Паскаль, Юен Макгрегор, Сігурні Вівер, Роуз Бірн.

Ведучим церемонії вдруге поспіль стане американський комік і телеведучий Конан О’Браєн.

Номінанти на Оскар 2026: повний список

Під час церемонії традиційно оголосять переможців у 24 номінаціях, відзначивши найкращі фільми та видатні творчі здобутки у світовому кіно за минулий рік. Найбільше номінацій у 2026 році отримала стрічка "Грішники" (Sinners) - вона представлена одразу в 16 категоріях. Другим за кількістю номінацій став фільм "Одна битва за іншою" (One Battle After Another), який претендує на 13 нагород.

Усі претенденти на Оскар 2026:

Найкращий фільм:

"Буґонія";

"Франкенштейн";

"F1: Фільм";

"Гамнет";

"Марті Супрім. Геній комбінацій";

"Одна битва за іншою";

"Таємний агент";

"Сентиментальна цінність";

"Грішники";

"Потяг у снах".

Найкращий актор:

Тімоті Шаламе – "Марті Супрім. Геній комбінацій";

Леонардо Дікапріо – "Одна битва за іншою";

Ітан Гоук – "Блакитний місяць";

Майкл Б. Джордан – "Грішники";

Вагнер Моура – "Таємний агент".

Найкраща акторка:

Джессі Баклі – "Гамнет";

Роуз Бірн – "Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила";

Кейт Гадсон – "Пісня любові";

Ренате Рейнсве – "Сентиментальна цінність";

Емма Стоун – "Буґонія";

Найкраща акторка другого плану:

Ель Фаннінг – "Сентиментальна цінність";

Інга Ібсдоттер Ліллеас – "Сентиментальна цінність";

Емі Медіган – "Зброя";

Вунмі Мосаку – "Грішники";

Теяна Тейлор – "Одна битва за іншою".

Найкращий актор другого плану:

Бенісіо дель Торо – "Одна битва за іншою";

Джейкоб Елорді – "Франкенштейн";

Делрой Ліндо – "Грішники";

Шон Пенн – "Одна битва за іншою";

Стеллан Скарсгард – "Сентиментальна цінність".

Найкраща режисура:

Пол Томас Андерсон – "Одна битва за іншою";

Раян Куглер – "Грішники";

Джош Сафді – "Марті Супрім. Геній комбінацій";

Йоахім Трієр – "Сентиментальна цінність"

Хлої Чжао – "Гамнет".

Найкращий адаптований сценарій:

"Буґонія";

"Франкенштейн";

"Гамнет""

"Одна битва за іншою";

"Потяг у снах".

Найкращий оригінальний сценарій:

"Блакитний місяць";

"Це була просто випадковість";

"Марті Супрім. Геній комбінацій";

"Сентиментальна цінність";

"Грішники".

Найкраща оригінальна пісня:

Dear Me – "Даян Воррен: Невблаганна";

Golden – "Кейпоп-мисливиці на демонів";

I Lied to You – "Грішники";

Sweet Dreams of Joy – "Viva Verdi!";

Train Dreams – "Потяг у снах".

Найкращий оригінальний саундтрек:

"Буґонія";

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Одна битва за іншою";

"Грішники".

Найкращий міжнародний повнометражний фільм:

"Це був просто нещасний випадок";

"Сентиментальна цінність";

"Сират";

"Таємний агент";

"Голос Хінд Раджаб".

Найкращий анімаційний фільм:

"Арко"

"Еліо"

"Кейпоп-мисливиці на демонів";

"Маленька Амелі, або Персонаж Дощу";

"Звірополіс 2".

Найкращий документальний фільм:

"Подивіться на мене в хорошому світлі";

"Розсікаючи скелі";

"Містер Ніхто проти Путіна";

"Алабамське рішення";

"Ідеальний сусід".

Найкращий дизайн костюмів:

"Аватар: Вогонь і попіл";

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марті Супрім. Геній комбійнацій";

"Грішники".

Найкращий макіяж та зачіски:

"Франкенштейн";

"Кокухо";

"Грішники";

"Розбивальна машина";

"Потворна зведена сестра".

Найкращий художник-постановник або художниця-постановниця:

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марті Супрім. Геній комбінацій";

"Одна битва за іншою";

"Грішники".

Найкращий звук:

"Франкенштейн";

"F1: Фільм";

"Одна битва за іншою";

"Грішники";

"Сират".

Найкращий монтаж:

"F1: Фільм";

"Марті Супрім. Геній комбінацій";

"Одна битва за іншою";

"Сентиментальна цінність";

"Грішники".

Найкраща операторська робота:

"Франкенштейн";

"Марті Супрім. Геній комбінацій";

"Одна битва за іншою";

"Грішники";

"Потяг у снах".

Найкращі візуальні ефекти:

"Аватар: Вогонь і попіл";

"F1: Фільм";

"Відродження світу Юрського періоду";

"Грішники";

"Загублений автобус".

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

"Подруга Дороті";

"Пляма м'ясника";

"Історична драма Джейн Остін";

"Співаки";

"Двоє людей, що обмінюються слиною".

Найкращий анімаційний короткометражний фільм:

"Метелик";

"Вічнозелений";

"Пенсійний план";

"Дівчина, яка плакала перлами";

"Три сестри.

Найкращий короткометражний документальний фільм:

"Усі порожні кімнати";

"Озброєний лише камерою: Життя та смерть Брента Рено";

"Діти більше не існують: Були і зникли";

"Диявол зайнятий";

"Ідеальна дивність",

Найкращий кастинг:

"Гамнет";

"Марті Супрім. Геній комбінацій";

"Одна битва за іншою";

"Грішники";

"Таємний агент".

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, які українські фільми увійшли в шортлист премії "Оскар 2026".

